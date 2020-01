Ein Rundgang : Das sind die Trends auf der Kölner Möbelmesse

Köln Die Möbelbranche hat das Thema Nachhaltigkeit entdeckt. Das zeigt sich auf der Einrichtungsmesse imm Cologne.

Wann ist ein Trend noch ein Trend? Anders gefragt: Kann man noch von Trendsettern sprechen, wenn fast jeder Möbelhersteller das Wort „Nachhaltigkeit“ in den Mund nimmt? Zumindest bei den Ausstellern der am Montag eröffneten Einrichtungsmesse imm Cologne ist das der Fall. „Der schonende Umgang mit Ressourcen ist einer der Trends“, sagt Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie, beim Presserundgang am Montag.

Auch teures Design lässt sich als nachhaltig verkaufen

Praktisch an dem Label „nachhaltig“ ist zudem, dass sich auch hochpreisiges Design damit verkaufen lässt. „Ein Produkt, das man sein Leben lang behalten kann, ist nachhaltig“, erklärt der italienische Designer Luca Nicetto. Seine Ledersofas sind modular aufgebaut, lassen sich verschiedenen (Sitz-)Bedürfnissen anpassen und haben Beistelltisch und Regal in die Holzplattform integriert, auf der sich die Rückenpolster unterschiedlich anordnen lassen.

Mit dem Bewusstsein verbunden, dass die natürlichen Ressourcen endlich sind, ist die Hinwendung zum Leben im Freien. „Outdoor ist sehr wichtig geworden“, berichtet Sara Nosrati, Marketingleiterin des italienischen Unternehmens Cassina. Möbel für die Terrasse oder den Garten sind nicht einfach nur witterungsbeständig und funktional, sie sind eigene Designobjekte, die sich, was Detailverarbeitung, Maße und Ansprüche an Formschönheit betreffen, kaum noch von Möbeln für die Innenräume unterscheiden. Flechtwerk aus Polyrattan, dicke Polster, Holz und Kunststoff werden aufwendig zusammen verarbeitet.

Matratzen aus recyceltem PET-Flaschen

Im „Smart Village“ geht es um intelligente Lösungen, die das Alltagsleben einfacher machen sollen. „Die Technik ist hier nicht mehr Selbstzweck, sondern wir schaffen kohärente Wohnsituationen“, erklärt Projektleiter Christof Flötotto. So setzen sich die Hersteller damit auseinander, dass es viele Menschen wieder zum Leben in die Städte zieht, wo Wohnen aber so teuer ist, dass man Lösungen für kleine Flächen braucht. So sieht man einen Arbeitstisch, der mit an der Decke verankerten Kabeln verbunden ist. Kommen Freunde zum Essen zu Besuch, lässt sich der Tisch schnell bis unter die Decke hochziehen.