Bonner Traditionsunternehmen : Knauber verkauft Freizeitmärkte an Bauhaus

Die Freizeitmärkte Knauber stehen vor dem Verkauf an den Baumarkt-Riesen Bauhaus. Foto: Benjamin Westhoff

Exklusiv Bonn Das Bonner Traditionsunternehmen Knauber verkauft zum 1. Juli alle seine Freizeitmarkt-Filialen an den Baumarktriesen Bauhaus. Dies hat das Unternehmen am Sonntag bestätigt, nachdem der GA bereits am Samstag von dem geplanten Verkauf berichtet hatte. Knauber will sich künftig auf den Energiehandel konzentrieren.

Vor 140 Jahren gründeten Anna und Michael Knauber im Bonner Stadtteil Endenich eine Kolonialwarenhandlung und verkauften dort unter anderem Futtermittel und Brennstoffe. Aus dem kleinen Laden von einst erwuchs im vorigen Jahrhundert der bei Groß und Klein beliebte Freizeit- und Hobbymarkt Knauber mit inzwischen sechs Filialen in Endenich und unter anderem Bad Godesberg, Ahrweiler und Troisdorf. Der erste Knauber-Markt eröffnete 1968 an der Endenicher Straße. Nun werden die Filialen an den Baumarktriesen Bauhaus verkauft. Dies hat das Unternehmen am Sonntag offiziell bestätigt, nachdem der GA bereits am Samstag von dem geplanten Verkauf berichtet hatte.

Stellungnahme der Firmenchefin

„Es ist eine Entscheidung, die weh tut“, wird Firmenchefin Ines Knauber-Daubenbüchel in einer Pressemitteilung von Sonntag zitiert. Sie leitet das Familienunternehmen, die heutige Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG, seit 1990 in der vierten Generation und hat zuletzt noch rund sieben Millionen Euro in den Büroneubau an der Endenicher Straße investiert, der 2018 eröffnet wurde. „Die Einkaufswelt hat sich mit der Digitalisierung komplett verändert. Wir haben als Mittelständler mit sechs Filialen leider nicht die Einkaufsmacht, um gegen die großen Wettbewerber dauerhaft bestehen zu können“, so Knauber-Daubenbüchel.

Bereits in einem Brief an die Mitarbeiter, der dem GA vorliegt, hatte die Firmenchefin die Online-Konkurrenz als Grund für den Verkauf genannt.

Filialmitarbeiter sollen übernommen werden

Nach Unternehmensangaben sollen alle 450 Filialmitarbeiter von Bauhaus übernommen werden. Die Filialen in Bonn, Ahrweiler, Bergisch Gladbach und Pulheim sollen nach der Übernahme zum 1. Juli unter der Bauhaus-Leitung weitergeführt werden. Die Filialen in Troisdorf und Bad Godesberg stehen jedoch vor dem Aus. Die dortigen Mitarbeiter kommen aber ebenfalls bei Bauhaus unter.

Für die Mitarbeiter in der Verwaltung werde nach Optionen innerhalb der Holding und der Energie-Gesellschaften gesucht oder ihnen eine persönliche Betreuung zur Jobsuche zur Seite gestellt, teilte Knauber schriftlich mit.

Brief an die Mitarbeiter: Wollen keinen Reibach machen

In dem Brief an die Mitarbeiter hatte Knauber-Daubenbüchel erklärt, dass man sich bewusst für Bauhaus als Käufer entschieden habe, da nach dem Verkauf alle Filialmitarbeiter von Bauhaus übernommen werden sollen. Zudem würde sich die Firmenphilosophie beider Unternehmen ähneln. „Diese Tatsache hat für unsere Familie den Ausschlag bezüglich der Wahl dieses Unternehmens gegeben, denn es geht uns um Sie und nicht darum, ‚einen Reibach’ zu machen“, so Knauber-Daubenbüchel. Man wolle den Mitarbeitern eine gute und sichere Perspektive bieten.

Der Fokus von Knauber soll künftig wieder rein auf den Handel und auf Dienstleistungen rund um Energie gelegt werden, hieß es. Momentan bestehe der Energie-Bereich der Knauber-Gruppe aus fünf Tochtergesellschaften. Das Produktportfolio für Privat- und Gewerbekunden reicht von Erdgas, Flüssiggas, Heizöl, Strom und Pellets über Schmierstoffe, Kraftstoffe und AdBlue bis hin zu Wärmekonzepten für Gebäude.