Bonner Unternehmen : Kartellamt genehmigt Knauber-Übernahme durch Bauhaus

Die Knauber-Filiale in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das Bundeskartellamt hat die zum 1. Juli geplante Übernahme von vier Knauber-Freizeitmärkten durch die Bauhaus-Kette genehmigt. Das teilte die Bonner Behörde am Donnerstag mit.

„Das Zusammenschlussvorhaben führt zu keiner kritischen Marktstellung, da es im Raum Köln/Bonn eine hohe Dichte an Baumärkten gibt“, teilte Kartellamtspräsident Andreas Mundt weiter mit. So sei auch nach dem Zusammenschluss „für hinreichend Wettbewerb gesorgt“.

Bauhaus sei zudem auf den betroffenen vier regionalen Absatzmärkten rund um die bisherigen Knauber-Standorte schon mit eigenen Baumärkten vertreten. In Bonn, Bergisch Gladbach Bensheim und Pulheim könne Bauhaus seine Marktstellung ausbauen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler erwartet das Kartellamt von der Übernahme „nur geringe Auswirkungen“. Denn in dieser Region sei Bauhaus bisher noch nicht vertreten und könne daher auch keine marktbeherrschende Stellung durch die Übernahme erreichen.