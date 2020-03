Bonner Traditionsunternehmen : Knauber-Freizeitmärkte stehen offenbar vor dem Verkauf

Exklusiv Bonn Die Filialen des Bonner Traditionsunternehmens Knauber stehen offenbar vor dem Verkauf. Nach GA-Informationen soll der Freizeitmarkt vom Baumarktriesen Bauhaus übernommen werden.

Der erste Knauber-Markt eröffnete 1968 an der Endenicher Straße. Nun stehen die Filialen zum Verkauf, erfuhr der General-Anzeiger am Wochenende aus gut informierten Kreisen. Die Firmenchefin Ines Knauber-Daubenbüchel war am Samstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Sie leitet das Familienunternehmen, die heutige Carl Knauber Holding GmbH & Co. KG seit 1990 in der vierten Generation und hat zuletzt noch rund sieben Millionen Euro in den Büroneubau an der Endenicher Straße investiert, der 2018 eröffnet wurde. Die Nachricht vom Verkauf macht schon seit einigen Tagen die Runde unter den Mitarbeitern.