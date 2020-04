Gericht verbietet Werbeaussage : Huk-Coburg siegt im Streit gegen Check24

Mitarbeiter sitzen in der Münchner Zentrale des Vergleichsportals Check24 an ihren Schreibtischen hinter einer Glasscheibe. Foto: dpa/Matthias Balk

Köln. Das Vergleichs- und Vermittlungsportal Check24 darf nicht mehr behaupten, dass man woanders keine Autoversicherung günstiger abschließen könne. Das Kölner Gericht verbietet dem Onlinemakler die „Nirgendwo Günstiger Garantie“.

Das Vergleichs- und Vermittlungsportal Check24 darf nicht mehr behaupten, dass man woanders keine Autoversicherung günstiger abschließen könne. Gegen die Werbung mit dieser „Nirgendwo-günstiger-Garantie“ hatte der Versicherer Huk-Coburg geklagt und vor dem Landgericht Köln Recht bekommen (AZ 84O76 aus 2019). Die Werbung ist nach Ansicht des Gerichts irreführend, da Check24 nur in 80 Prozent der Fälle die günstigsten Tarife anbieten könne, also nicht den ganzen Markt erfasse. Außerdem sei das Tarifnotensystem unzulässig, weil nicht transparent genug. Die vierte Kammer für Handelssachen hat dem Versicherer Huk-Coburg grundsätzlich auch Schadenersatz für entgangene Geschäfte in noch nicht bestimmter Höhe zugesprochen. Berufung vor dem OLG ist möglich.