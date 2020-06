Flughafen Köln/Bonn : Flugverkehr in Köln/Bonn kommt in Gang

Köln/Bonn. Eurowings stockt wegen sprunghaft gestiegener Nachfrage die Zahl der Flüge deutlich auf. Im Juni soll es schon 75 Flüge aus der Wahner Heide geben.

So langsam füllt sich die Anzeigentafel im Flughafen Köln/Bonn wieder. Neun Starts von Passagiermaschinen sind für Mittwoch verzeichnet, drei Mal so viel wie an manchen April-Tagen. Kommenden Mittwoch sollen 15 Passagierflieger in der Wahner Heide abheben. Das ist zwar weit weg von den 250 Starts pro Tag in Vor-Corona-Zeiten, der Flugverkehr zieht aber wieder an.

Eurowings berichtete am Dienstag von einer sprunghaft gesteigerten Nachfrage. Deshalb stockt die Airline ihr Programm deutlich auf. Gebe es im Juni 175 Abflüge in Köln/Bonn, seien es im Juli 527, so Eurowings auf Anfrage. Aus 18 Zielen im Juni werden 24. Neu sind dann Calvi auf Korsika, Heraklion, Santorin, Rhodos, Thessaloniki in Griechenland, sowie Split in Kroatien, Tanger in Marokko und London. Deutlich mehr Flüge gibt es auch ab Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart, wo Eurowings wie in Köln/Bonn Marktführer ist. Aufgestockt wird in Berlin und München, Hannover und Nürnberg werden wieder angebunden.