Airport Köln/Bonn : Langsam kehren die Urlauber auf den Flughafen zurück

Köln/Bonn Mitte Juni treten die ersten Lockerungen beim Auslandsreiseverkehr in Kraft. Im Juli sollen dann weitere Beschränkungen fallen. Das wirkt sich selbstredend auch positiv auf den Betrieb des Köln/Bonner Flughafens aus.

Die Verantwortlichen des Flughafens Köln/Bonn schauen mittlerweile wieder optimistischer in die nähere Zukunft. Nach den Ankündigungen der NRW-Landesregierung, die Reisebeschränkungen Schritt für Schritt in den kommenden Wochen aufzuheben, kommen langsam die Urlaubsreisenden auf den größten Flughafen der Region zurück. Wie sieht der Fahrplan der Lockerungen im Bereich des Reiseflugverkehrs für die kommenden Wochen aus? Hier ein Überblick:

Flugverkehr in Köln/Bonn kommt in Gang

Flughafen Köln/Bonn : Flugverkehr in Köln/Bonn kommt in Gang

Was ändert sich Mitte Juni?

Für Mitte Juni werden laut der Airport-Leitung Reisen in die Urlaubsziele in Spanien, Kroatien, Bulgarien, Portugal und Griechenland ab Köln/Bonn wieder angeboten. Zudem werden auch wieder mehr innerdeutsche Flüge auf dem Plan stehen.

Allerdings müssen die Reisenden damit rechnen, so die Flughafen-Leitung, dass sich der Flugplan täglich ändert. Das hänge von der Dynamik der weiteren Lockerungen von den Reisebeschränkungen und der Zahl der Reisenden ab, so die Leitung weiter.

Wie soll es im Juli weitergehen?

Wie sieht das Abstands- und Hygiene-Konzept am Flughafen aus?

Im Terminalbereich besteht uneingeschränkt Maskenpflicht. Zudem sind Abstände jeweils auf dem Boden markiert und die Sitze soweit entzerrt worden, dass die Passagiere sich nicht zu nahe kommen, so die Flughafen-Leitung. An den Check-In-Schaltern sind außerdem mobile Schutzwände eingerichtet worden, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Und bis auf Weiteres werden nahezu alle Abflüge und Ankünfte am Terminal 1 abgefertigt. Die Flughafen-Leitung appelliert an alle Reisenden, die sich im Flughafenbereich bewegen, sich an die Corona-bedingten Regeln zu halten, um sich und andere zu schützen.