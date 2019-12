Umsätze im Einzelhandel : Geschäfte in der Region bekommen weniger Besuch von Kunden

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn Obwohl der Umsatz des Einzelhandels in der Region leicht gewachsen ist, schlägt die Industrie- und Handelskammer Alarm. Ein Grund dafür: Die Kundenfrequenz in manchen Läden geht zurück - mancherorts bis zu 50 Prozent.

Die Zahlen sehen auf den ersten Blick nicht so schlecht aus: In den vergangenen Jahren ist der Einzelhandelsumsatz in der Region um durchschnittlich 2,5 Prozent gewachsen, wie aus dem Einzelhandelsreport 2020 hervorgeht, den die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg am Donnerstag vorstellte. Trotzdem schlägt die IHK Alarm, denn in den Daten sind auch die Umsätze des Online-Handels enthalten – und der wächst seit Jahren viel schneller als der stationäre Handel.

Laut dem Report ist die Kundenfrequenz in manchen Läden um bis zu 50 Prozent zurückgegangen. IHK-Geschäftsführer Stephan Wimmers sagte, die Einzelhändler müssten im Wettbewerb mit dem Online-Handel ihre Sichtbarkeit erhöhen und viel stärker in die sozialen Medien gehen. Insbesondere in Bonn müsse sich aber auch die Erreichbarkeit der Geschäfte erhöhen. Manche verkehrspolitische Entscheidung sei nicht nachvollziehbar. Wimmers bezog sich unter anderem auf die Umleitung von der Kaiserstraße in die Nassestraße für den stadteinwärts fahrenden Pkw-Verkehr.

