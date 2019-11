Nach Schließung wegen Hygienemängeln : Klinik der Bonner Eifelhöhen AG meldet Insolvenz an

Bonn. Am Donnerstag hatten die Behörden die Schließung der Klinik in Nettersheim-Marmagen angeordnet. Nun meldet die Muttergesellschaft, dass die Tochter insolvent sei.

Nach der von den Behörden angeordneten Schließung der Eifelhöhen-Klinik in Nettersheim-Marmagen hat das Unternehmen am Montag Insolvenz beantragt. Das gab die Bonner Muttergesellschaft in einer Adhoc-Mitteilung bekannt. Die Bezirksregierung Köln hatte die Einrichtung bereits am Donnerstag wegen massiver Hygienemängel schließen lassen. Die Eifelhöhen-Klinik AG in Bonn teilte mit, wegen des „Wegfalls einer positiven Fortführungsprognose“ sei der Insolvenzantrag gestellt worden. Nicht betroffen seien die drei übrigen Standorte ebenso wie die Holding, hieß es. Sie betreibt in Bonn die Kaiser-Karl-Klinik sowie die Aatalklinik in Bad Wünnenberg und den Herzpark in Mönchengladbach.