Hamma-Nachfolge : Ehemaliger Cebit-Macher wechselt zur Kölner Messe

Köln Nach der Trennung von Katharina C. Hamma war die Spitze der Kölner Messe unvollständig. Jetzt kommt ein Nachfolger - der ehemalige Cebit-Macher Oliver Frese.

Oliver Frese wird zum 1. Januar neuer Geschäftsführer der Kölner Messe. Als Chief Operating Officers (COO) übernimmt er in der dreiköpfigen Messe-Spitze die operative Verantwortung für alle Veranstaltung in Köln und deren Weiterentwicklung. Der Aufsichtsrat hat sich am Montag für den 52-Jährigen entschieden, der die Nachfolge von Katharina C. Hamma antritt. Sie war Ende 2018 nach einem Streit mit den beiden anderen Geschäftsführern ausgeschieden.