Neues Logistikzentrum : DHL investiert 123 Millionen Euro am Flughafen Köln/Bonn

Archivfoto. Foto: Benjamin Westhoff

Köln DHL Express hat am Dienstag am Flughafen Köln/Bonn sein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Dabei bemüht sich das Unternehmen auch um Klimaschutz.



DHL Express hat am Dienstag am Flughafen Köln/Bonn sein neues Logistikzentrum offiziell in Betrieb genommen. 123 Millionen Euro hat DHL am Flughafen investiert. In dem rund 15000 Quadratmeter großen Hub kommt moderne Sortiertechnik zum Einsatz, die die Abwicklung der zeitkritischen Sendungen schneller machen soll. 340 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Als wegweisend bezeichnete Express-Vorstand John Pearson die Energie- und Klimaversorgung. In Zusammenarbeit mit dem Flughafen Köln/Bonn nutzt DHL Express einen großen Eisenergiespeicher, der mit über 1,3 Millionen Litern Fassungsvermögen und einer Leitungslänge von insgesamt 18 Kilometern sicher stellt, dass alle Räumlichkeiten im Sommer ausreichend gekühlt und im Winter mit der notwendigen Wärme versorgt werden.

In Kombination mit einer Wärmepumpe und auf dem Hallendach installierten Photovoltaikanlagen sei diese Technologie vollkommen emissionsfrei. DHL Express ist eine Säule der Deutschen Post DHL Group und stellt in 220 Ländern Expresssendungen zu. Neben drei globalen Drehkreuzen hat DHL 20 regionale Hubs, zu den auch Köln/Bonn zählt. Per Flugzeug kommen die meisten Sendungen herein und werden je nach Zielgebiet auf Flugzeuge oder andere Verkehrsträger umverteilt.