Konsumklima im freien Fall : Deutschlands Verbraucher wegen Corona in Stimmungstief

Verändertes Kaufverhalten

Bei der Auswahl der Produkte, die gekauft werden, hat die Corona-Krise einen deutlichen Wandel herbeigeführt. Bedingt durch das Arbeiten von zu Hause seien die Verkäufe von Computern, Laptops, aber auch von Spielekonsolen in den fünf großen europäischen Märkten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien deutlich in die Höhe geschnellt, so die Konsumforscher. Auf Jahresbasis sei der Verkauf von Gefriertruhen- und Schränken zur Lagerung von Nahrungsmitteln in Deutschland um 185 Prozent gestiegen.

Nach Hamsterkäufen zu Beginn der Pandemie scheint sich das Kaufverhalten der Verbraucher zu ändern. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Absatz von Toilettenpapier in der Woche nach Ostern fast zwei Drittel unter dem Durchschnittswert der Monate August 2019 bis Januar 2020. Auch bei Produkten wie Teigwaren, Reis und passierten Tomaten, mit denen sich die Verbraucher zuvor eingedeckt hatten, sank der Absatz. Als Gründe vermuteten die Statistiker Engpässe beim Angebot sowie eine Sättigung des Bedarfs. dpa