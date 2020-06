Bisher nur in Testgebieten : Deutsche Telekom startet landesweite 5G-Offensive

Frankfurt/Bonn Seit Mittwoch können Millionen Menschen landesweit die neue Übertragungstechnik nutzen. Nun versorge die Telekom bereits ein Fünftel der Deutschen mit 5G, so der Konzernchef. Mitte Juli sollen noch viele mehr folgen.

Kein Bild, kein Ton – wir kommen schon. Diesen Satz hätten einige Telekom-Mobilfunkkunden in der Nacht zum Dienstag gewünscht. Da nämlich fielen zeitweise die Verbindungen des Branchenführers aus . Der Chef des Magenta-Riesen, Timotheus Höttges, erklärte das mit einem nächtlichen Ausfall der Infrastruktur. „Das hängt damit zusammen, dass wir gerade aktiv das Netz umbauen“. Spätestens jetzt ist klar: Es ging um die Umrüstung von Teilen des Netzes in Richtung des neuen Mobilfunkstandards 5G.

Denn seit Mittwoch können Millionen Menschen landesweit ganz oder teilweise in den Genuss von 5G-Datenübertragungen für ihre Smartphones kommen. Bisher war das nur in Testgebieten möglich. Vorausgesetzt natürlich, die Geräte sind 5G-fähig. Beim Ausbau des neuen Mobilfunkstandards will der Konzern nun mächtig aufs Gas drücken. „Ab heute versorgen wir 16 Millionen Menschen in Deutschland mit 5G, das sind 20 Prozent der Bevölkerung“, sagte Telekom-Deutschlandchef der Telekom, Dirk Wössner. „Ab Mitte Juli dann bereits die Hälfte der Bevölkerung Deutschlands“. Das sei schneller als geplant.