Passagierflüge zum Erliegen gekommen : Der Flughafen Köln-Bonn will Kurzarbeit anmelden

Bonn/Köln Der Flughafen Köln-Bonn will wegen der Corona-Pandemie Kurzarbeit anmelden. Es wurde eine Betriebsvereinbarung, die bis März 2021 gültig ist. Das Arbeitsvolumen wird stellenweise bis auf Null heruntergefahren.

Wegen der Corona-Pandemie sind die Passagierflüge am Flughafen Köln-Bonn in den vergangenen Wochen fast vollständig zum Erliegen gekommen. Nun will das Unternehmen Kurzarbeit anmelden. Wie der Airport am Montag mitteilte, wurde eine entsprechende Betriebsvereinbarung für die 1800 Beschäftigten mit dem Betriebsrat geschlossen. Dadurch wird das Arbeitsvolumen stellenweise bis auf Null heruntergefahren.