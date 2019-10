Bonner Wirtschaftsprofessorin : Isabel Schnabel soll EZB-Direktorin werden

Seit 2015 an der Bonner Uni: Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel, hier während eines Interviews mit dem General-Anzeiger, soll EZB-Direktorin werden. Foto: MLH/Horst Müller

Bonn. Sie ist Wirtschaftsweise, lehrt an der Uni Bonn Ökonomie und hat drei Kinder: Auf Wunsch der Bundesregierung soll Isabel Schnabel in das EZB-Direktorium aufrücken.



Eine Bonner Wirtschaftsprofessorin soll Mitglied im Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. „Ich fühle mich geehrt, von der deutschen Bundesregierung als Exekutivdirektorin der Europäischen Zentralbank nominiert worden zu sein“, schrieb Isabel Schnabel am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, nachdem die Bundesregierung die Nominierung beschlossen hatte.

Zumindest beruflich wird die 48-jährige Ökonomin damit der Bundesstadt den Rücken kehren, wo sie an der Universität seit dem Wechsel aus Mainz 2015 viel in Bewegung gesetzt hat. So leitet Schnabel mit ihren Kollegen das bundesweit einzige wirtschaftswissenschaftliche Excellenzcluster mit Namen ECONtribute, das sich unter anderem mit den ungelösten Fragen der Finanzmarktkrise von 2008 befasst.

EZB Zusammensetzung des Direktoriums Das Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitet die Sitzungen des EZB-Rats vor und führt die laufenden Geschäfte. Das sechsköpfige Gremium besteht aus dem EZB-Präsidenten, dem Vize-Präsidenten und vier weiteren Mitgliedern. Sie sind für eine nicht verlängerbare Amtszeit von acht Jahren gewählt. Den wirtschaftlich stärksten Euro-Ländern Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien steht je ein Sitz zu. ut

Schnabel ist also wie berufen für die neue Aufgabe im EZB-Direktorium, wo sie für die zurückgetretene Sabine Lautenschläger nachrücken soll. Den Deutschen steht traditionell ein Sitz in dem Gremium zu. Die Nullzinspolitik der EZB als direkte Folge der Finanzmarkt- und Staatenkrise steht in der deutschen Öffentlichkeit stark in der Kritik, und Schnabel, die locker auftritt und keine Berührungsängste mit großem Publikum hat, gilt als geeignet, die schwierige Materie Geldpolitik ökonomisch weniger Bewanderten verständlich zu vermitteln.

Am Sitz der EZB in Frankfurt wurde die Personalie am Mittwoch mit „gewisser Erleichterung“ aufgenommen, wie es hieß. Sie könne eine „Brücke“ bilden zwischen Befürwortern und Gegnern des Kurses von EZB-Präsident Mario Draghi, dem nun die Französin und bisherige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, folgt. Es wird nicht erwartet, dass Lagarde die geldpolitische Richtung wesentlich ändern wird. Das hatte Schnabel in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, in dem sie sich durchaus kritisch zur Tatsache geäußert hatte, dass Lagarde von Hause aus Juristin sei und möglicherweise nicht ausreichend ökonomisch argumentieren könne. „Positiv ist jedenfalls, dass sie eine Frau ist, das tut dieser männer-dominierten Institution auf jeden Fall gut.“

Schnabel hält es für gefährlich, wenn die EZB in Deutschland ständig zum Sündenbock gemacht werde, wie sie in dem Interview auch sagte. „So etwas rächt sich irgendwann.“ Wohin das führe, sehe man am Beispiel Großbritannien, wo sich das Land in Abgrenzung zur Europäischen Union komplett blockiert hat.

Ihre wissenschaftliche Expertise hat die verheiratete dreifache Mutter unter anderem auch im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung einbringen können, in dem sie seit 2014 sitzt. In einem Minderheitsvotum plädierte sie für eine europäische Rückversicherung im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Länder mit hoher Arbeitslosigkeit sollten darauf zurückgreifen können, vorausgesetzt, sie würden in diese neue Versicherung entsprechend einzahlen. Eine reine Transferunion lehnt Schnabel aber ab.

Zu den diversen Positionen und Hüten, die die gebürtige Dortmunderin ausfüllt und aufhat, gehört seit Kurzem auch ein Sitz im neu gegründeten Deutsch-Französischen Rat der Wirtschaftsexperten. Den Posten verdankt sie wohl auch der Tatsache, dass sie gut Französisch spricht, neben fließendem Englisch, was sie Studienaufenthalten unter anderem in Harvard in den USA und an der Sorbonne in Paris verdankt. In ihrem Lebenslauf tauchen auch Russischkenntnisse auf, die sie sich bei einem viermonatigen Aufenthalt in Petersburg aneignete. Ihre internationale Ausrichtung ist es auch, warum die Personalie Schnabel in der EZB positiv aufgenommen wurde. Deutsche Ökonomen, viele Jahrzehnte im Elfenbeinturm eingeschlossen, bekämen inzwischen einen internationalen Blick, sagt ein Insider. So hofft man am Main auch, dass Schnabel ihre achtjährige Amtszeit zu Ende führt und nicht wie die deutschen Vorgänger Jürgen Stark, Jörg Asmussen und Lautenschläger früher das Handtuch werfen wird.