Gründerin aus Bonn : Dalia Hasan entwickelt nachhaltige Berufskleidung

Bonn. Die Bonnerin Gründerin Dalia Hasan bietet nachhaltige Berufskleidung unter anderem für Kliniken und Pflegeheime an

Mal etwas ganz anderes machen – vom beruflichen Neustart träumen viele. Die Bonnerin Dalia Hasan hat es getan, das sichere Einkommen in einem Bonner Großkonzern gegen das Wagnis einer Unternehmensgründung eingetauscht. Heute sagt Hasan: „Es war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.“ Auch wenn das Geld knapp sei, die Wochenenden oft voll mit Arbeit, „mich macht dieser Weg glücklich“, so die 42-Jährige. Die Geschäftsidee von Green Textile Solutions: Nachhaltige Berufskleidung für die Gesundheitsbranche.

Der Weg zur eigenen Firma führte Hasan über einige Umwege, unter anderem über Indien und die Cook Islands. Denn am Anfang stand für die Bonnerin nur fest: Neun Jahre am Schreibtisch eines Großkonzerns waren genug. „Ich hatte das Gefühl, mich nicht mehr entfalten zu können“, sagt sie. Daher kündigte die studierte Informationsmanagerin ihren Job. Eine Weltreise sollte die Inspiration für ihre berufliche Zukunft bringen. In Indien konnte Hasan bei einer Exkursion einen Einblick in die teils katastrophalen Arbeitsbedingungen der Textilproduktion gewinnen. Ein Ereignis, das sie ebenso nachhaltig prägte wie der Aufenthalt auf den südpazifischen Cook Islands. „Hier habe ich gesehen, wie der Klimawandel die Existenz ganzer Dörfer durch steigenden Meeresspiegel gefährdet“, erzählt sie. „Überall waren für den Fall eines Hurricanes Fluchtwege ins Inselinnere ausgeschildert.“ Hasans Entschluss während der Reise: Ihr eigenes Unternehmen sollte einen Beitrag zum Erhalt der Umwelt und besseren Arbeitsbedingungen leisten.