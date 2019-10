Ausbildungsmarkt in Bonn und Region : Regionale Unternehmen haben Azubi-Not

Ausbildungsmarkt in Bonn und Region

Bonn Der Ausbildungsmarkt der Region Bonn/Rhein-Sieg trägt nur wenig zur Linderung des Fachkräftemangels bei. Die Zahl der Interessenten für eine Ausbildungsstelle ging zurück.

Die Nöte der Unternehmen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis, ihre Ausbildungsstellen zu besetzen, werden größer. Diese Bilanz zogen am Mittwoch die Agentur für Arbeit Bonn/Rhein-Sieg, die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg für das Ausbildungsjahr 2018/2019, das am 30. September endete. Die Zahl der Interessenten für eine Ausbildungsstelle, die sich bei der Agentur für Arbeit gemeldet haben, sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent auf 5636.