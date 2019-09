Zahlen für September : Arbeitsmarkt in Bonn und der Region hat sich leicht erholt

Bonn/Region Der Arbeitsmarkt in der Region hat sich im September leicht erholt. Das ergeben die neuen Arbeistlosenzahlen für den September.

Aber: "Die Arbeitskräftenachfrage ist weiterhin stark, und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist zum Vorjahresquartal um rund 7700 Beschäftigte gestiegen", so Krause weiter. Sowohl die Stadt Bonn als auch der Rhein-Sieg-Kreis liegen mit ihren Arbeitslosenquoten - 6,3 Prozent beziehungsweise 4,9 Prozent - nur leicht über dem Vorjahresniveau. Bei näherem Hinsehen ergibt sich im Kreis jedoch ein ambivalentes Bild. Nach den aktuellen Daten der Agentur für Arbeit entwickelt sich der linksrheinische Teil, der zum Geschäftsstellenbezirk Bonn gehört, weiter stark. In den linksrheinischen Kreis-Kommunen - Alfter, Bornheim, Rheinbach, Meckenheim, Swisttal und Wachtberg - lag die Arbeitslosenquote unterm Strich bei 3,8 Prozent. Im August und im Vorjahresmonat waren es noch glatt vier Prozent. Besser ist in der Region nur der angrenzende rheinland-pfälzische Kreis Ahrweiler mit einer Quote von 3,3 Prozent.