Neues auf der Anuga in Köln : Aktuelle Trends bei Lebensmitteln vorgestellt

Info

100 Jahre ist die Anuga jetzt alt. Für Kölns Messechef Gerald Böse ist sie "ein Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte". In Köln ist sie seit 1924, weil die Wanderausstellung dort 40 000 Besuchern anlockte, so dass Veranstalter die Domstadt als permanenten Standort auswählten. Sie entwickelte sich prächtig. Die aktuelle Ausgabe stellt neue Rekordmarken auf. Rund 7590 Aussteller kommen aus 106 Ländern. Erwartet werden Fachbesucher aus 190 Ländern.

Die Anuga ist die Leitmesse für die globale Ernährungsindustrie. Hier werden neue Trends gezeigt. Und wenn neue Produkte das Fachpublikum überzeugen, dann landen sie später in den Regalen der Supermärkte oder in Restaurants.

Zusammen mit der Süßwarenmesse ISM ist sie Kern des zentralen Kompetenzfelds Ernährungsindustrie der Kölner Messe. Während die ISM, die ebenfalls eine Fachmesse ist, jährlich stattfindet, hat die Anuga einen zweijährigen Turnus. Und so sorgt sie neben anderen Messen, die in ungeraden Jahren stattfinden, im laufenden Jahr dafür, dass die Messe einen Umsatz von 400 Millionen Euro anpeilen kann nach 337,4 Millionen im abgelaufenen Jahr.

Um Anuga und ISM sind weitere Messen entstanden. Es geht nicht ausschließlich um Käse, Wurst oder um Snacks. In eigenen Messen präsentiert sich auch die Zuliefererindustrie. Die Anuga Foodtec gibt es alle drei Jahre. Dann werden auch ganze Produktionsstraßen aufgebaut. Auch ins Ausland ist die Anuga gezogen. Das begann 1999 mit einer Messe in Kolumbien, seit 2002 gibt es eine Anutec in Indien. Größter Auslandsspross ist die Thaifex Anuga Asia in Bangkok. Ernährungsmessen der Kölner Messe gibt es auch im Mittleren Osten, Japan, China, Italien, Chicago sowie in Brasilien.