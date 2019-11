Online-Abzocke : Jede zehnte Abmahnung im Netz ist missbräuchlich

Bonn. Die Bonner Kleinunternehmerin Vera Dietrich hatte im Frühjahr 2018 den Anstoß gegeben, das Gesetz zur Bekämpfung des Abmahnmissbrauchs zu überarbeiten. Doch das Ergebnis ernüchtert die Branche.

Die große Koalition hat sich selbst gute Noten für ihre Halbzeitbilanz gegeben. Ein Vorhaben, das seit einem Jahr tatsächlich nicht vorankommt, ist das Gesetz zur Bekämpfung des Abmahnmissbrauchs. Eine Petition der Bonner Kleinunternehmerin Vera Dietrich hatte im Frühjahr 2018 den Anstoß gegeben, dass das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf vorlegte. Inzwischen ist Dietrich ernüchtert: „Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf hat es so starke Änderungen gegeben, dass wir hinter die aktuelle Gesetzeslage zurückfallen würden“, berichtet sie.

Mit dem Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs sollen Unternehmen vor missbräuchlichen Abmahnungen geschützt werden. In erster Lesung hat der Bundestag den Gesetzentwurf beraten, geplant ist die Verabschiedung noch in diesem Jahr.

Nach deutschem Recht sollen Wettbewerbsverstöße vorgerichtlich geregelt werden, indem das von einem Verstoß betroffene Unternehmen den Zuwiderhandelnden abmahnt und ihn auffordert, den Fehler zu beheben. Dietrich etwa hatte in ihrem Onlineshop die Materialzusammensetzung eines Schals nicht korrekt angegeben. Der Abmahnende schickt dann eine Unterlassungserklärung und lässt sich den Aufwand, den er betreiben muss, dafür vom Abgemahnten bezahlen.

Inzwischen hat Dietrich Flankenschutz von einer zweiten Online-Händlerin bekommen: Die Berlinerin Astrid Tillmann hat innerhalb kürzester Zeit mehr als 50.000 Unterschriften gesammelt für ihre Petition, mit der sie Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) auffordert, eine in vielen EU-Ländern bereits gültige „Notice-And-Take-Down“-Regel einzuführen: Der Abgemahnte muss danach den Mangel abstellen, erst bei wiederholtem Verstoß kann der Abmahnende die Gerichte einschalten. Wichtig: den Abgemahnten kostet das zunächst nichts.

Tillmann, die selbstgefertigte Kleidung im Internet anbot, hatte im Sommer eine Abmahnung vom Ido, dem Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen, in Leverkusen erhalten, weil sie einen Fehler in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf ihrer Website hatte. Sie zahlte 240 Euro für den Aufwand und unterschrieb die Unterlassungserklärung. Wenig später fand sie sich vor Gericht mit dem Ido wieder, der von ihr 3000 Euro Vertragsstrafe verlangte, weil sie Lieferfristen falsch ausgezeichnet hatte. Das Landgericht senkte die Strafe auf 2000 Euro, aber sie blieb damit auch auf den Gerichts- und Anwaltskosten sitzen sowie auf einem großen Teil der Kosten des Gegners.

Für sie ruinös. „Ich bin so wütend, so schockiert über das Urteil des Gerichts“, schreibt Tillmann in ihrer Petition, die nach eigenen Angaben bis zu der Abmahnung gerade einmal 150 Euro Umsatz auf ihrer Website gemacht hatte.