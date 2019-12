Pläne von Telekom Deutschland für 2020 : Netzausbau hängt an Genehmigungsfristen

Bonn Telekom-Deutschland-Chef Dirk Wössner hofft auf Bürokratieabbau, um schneller Standorte für den neuen Mobilfunkstandard 5G ausbauen zu können. Dafür sucht er den Schulterschluss mit Kommunen.

Für Dirk Wössner, Chef von Telekom Deutschland, ist das Vorgehen in beiden Ländern beim Netzausbau aber kaum zu vergleichen. In Südkorea würden Glasfaserleitungen problemlos oberirdisch verlegt, was das Tempo natürlich enorm beschleunige. Kabelknäuel gehörten in Südkorea zum Straßenbild. Das ist in Deutschland nicht erlaubt. „In Deutschland ist das Verlegen von Glasfaser im wesentlichen ein großes Bauprogramm“, sagt Wössner. Und das Tempo des Ausbaus werde oft durch lange Genehmigungsverfahren behindert. Selbst innovative Verfahren wie das sogenannte Trenching, bei dem Glasfaserkabel mittels schmaler Schlitze im Asphalt verlegt werden, würden nicht voran getrieben. Von den 60 000 Kilometern Glaserfaser, die die Telekom in dieser Jahr verlege, würden gerade einmal 100 Kilometer, mittels Trenching in die Erde gebracht.