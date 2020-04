Das neue „Gold“ : Produzenten kommen mit der Hefe-Lieferung nicht hinterher

Bonn Produzenten von Hefe können die Hamsterkäufer nicht befriedigen. Dass alle Käufer gerade um Ostern rum Hefe bekommen, kann der Verband der Hefeindustrie nicht garantieren.

Erst traf es Nudeln und Mehl. Jetzt ist auch Hefe in vielen Supermärkten regelmäßig ausverkauft. „Es ist unglaublich. Einige Konsumenten haben offenbar ganze Kartons mit Würfelhefe mitgenommen und zu Hause eingefroren“, berichtet Markus Weck, was er aus dem Handel erfahren hat. Der Geschäftsführer beim Verband der Hefeindustrie e.V. in Bonn sieht die unerwartete Nachfrage mit gemischten Gefühlen. „Die Hersteller hatten sich bereits auf die gewöhnlich leicht erhöhte Nachfrage um Ostern herum eingestellt. Aber mit diesem Ansturm können sie nicht Schritt halten.“

Nur eine Handvoll Hersteller bedienen deutschen Markt

Dabei hatte der Endkunden-Markt in den letzten Jahren eher stagniert. 128.907 Tonnen Hefe produzierten 2018 die deutschen Hersteller. 4208 Tonnen Hefe wurden importiert. „Die Menschen backen zu Hause weniger – und wenn dann eher nicht mit Hefe“, erklärt Weck. Dementsprechend sank auch die Zahl der Hersteller in Deutschland von über 40 um die Mitte des letzten Jahrhunderts auf aktuell nur noch fünf. Und jeweils zwei davon gehören heute zum französischen Konzern Lesaffre, nämlich Asmussen in Elmshorn und Fala in Kehl, oder zum australischen Konkurrenten Lallemand, nämlich Giegold in Schwarzenbach und die Deutschen Hefewerke (DHW) in Nürnberg. Lediglich das Unternehmen Uniferm im westfälischen Werne ist überwiegend noch in Familienhand.