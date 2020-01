3700 Fernzüge wurden komplett gestrichen : Opposition spricht von unhaltbaren Zuständen bei der Bahn

Insgesamt strich die Bahn im Fernverkehr eine von 100 Verbindungen. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Im Dezember 2019 ist die Zahl der Ausfälle sprunghaft in die Höhe geschnellt. Die Opposition spricht von unhaltbaren Zuständen. Fahrgastvertreter fordern eine Aufstockung der Zugreserven und ehrlichere Informationen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück

Noch vor wenigen Tagen feierte sich die Deutsche Bahn in Sachen Pünktlichkeit. Der Staatskonzern habe im Fernverkehr mit 79,1 Prozent pünktlicher Verbindungen im Dezember den besten Wert seit 2016 erreicht, hieß es. Die Sache hat allerdings Haken. Nicht nur, dass die Bahn Züge erst ab einer Verspätung von sechs Minuten als unpünktlich wertet. Viel schwerer wiegt, dass sie komplett ausgefallene Züge in ihrer Statistik überhaupt nicht ausweist. Und diesbezüglich war der Dezember ein schwarzer Monat für den Konzern wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des FDP-Verkehrspolitikers Torsten Herbst hervorgeht, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach wurden im Dezember 580 ICE-Verbindungen ohne vollständigen Ersatz gestrichen, was einen Anteil von 3,9 Prozent ausmacht und damit deutlich über dem ICE-Jahresschnitt von 1,4 Prozent liegt. Auch bei den ebenfalls zum Fernverkehr zählenden IC-Verbindungen kam es im letzten Monat des Jahres mit 158 gestrichenen Verbindungen zu einem erheblichen Anstieg. 1,4 Prozent der Züge entfielen – übers Jahr gesehen waren es 0,9 Prozent.

Insgesamt strich die Bahn im Fernverkehr eine von 100 Verbindungen, also 3700 insgesamt. „Trotz aller Versprechen schafft es die Deutsche Bahn nicht, die anhaltenden Probleme bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zu lösen“, kritisierte FDP-Verkehrsexperte Herbst. „Für die Tausenden Fahrgäste, die davon täglich betroffen sind, ist das kein hinnehmbarer Zustand.“ Aber auch die Bundesregierung müsse sich endlich fragen, wie lange sie dieser Entwicklung noch tatenlos zuschauen will. „Denn gerade bei Komplettausfällen von Fernzügen hat es die DB selbst in der Hand, endlich Verbesserungen zu erreichen. Hier braucht es endlich mehr Anstrengungen bei Personal und Service sowie bei der technischen Zuverlässigkeit von Zügen“, so Herbst.

Dass hin und wieder die Technik versage, sei normal und müsse von den Kunden akzeptiert werden, sagt der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann. „Allerdings darf die Bahn nicht in ihren Anstrengungen für eine entsprechende Vorsorge nachlassen. Die Zahl der Reservezüge ist in den vergangenen Monaten zwar aufgestockt worden, was wir sehr wohl begrüßen, muss aber noch weiter steigen. Denn der Wert von einem Prozent ist viel zu hoch.“ Naumann fordert zudem, dass sich die Bahn ehrlicher bei der Pünktlichkeitsstatistik mache: „Es ist natürlich schwierig, einen komplett entfallenen Zug einzurechnen. Welchen Wert setzen Sie dann an? 24 Stunden?“ Es gebe aber Alternativen: „Die Bahn könnte zusätzlich zu ihren monatlichen Pünktlichkeitswerten noch die Verbindungen veröffentlichen, für die ein Ersatzzug bereitgestellt werden konnte, und diejenigen, die ersatzlos entfallen sind.“

Deutsche Bahn Fernverkehr Reisende im Fernverkehr 71,8 Millionen Reisende im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 Pünktlichkeitsquote 77,2 Prozent im selben Zeitraum Mitarbeiter 17 000 Umsatz 2,31 Milliarden Euro Ergebnis 224 Millionen Euro