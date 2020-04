Herstellung von Schutzausrüstungen : Hochbetrieb bei Reifenhäuser in Troisdorf

Troisdorf Troisdorfer Maschinenbauer will ab Juni die ersten Produktionsanlagen zur Herstellung medizinischer Vliesstoffe ausliefern

„Die ersten Anlagen werden Ende Juni ausgeliefert und aufgebaut“, sagte Bernd Reifenhäuser, Vorsitzender der Geschäftsführung des Unternehmens, am Donnerstag auf GA-Anfrage. Unter den Abnehmern sind Unternehmen aus dem süddeutschen Raum, aber auch aus Nordrhein-Westfalen – alles Betriebe, die Erfahrung mit solch anspruchsvollen Prozessen haben, wie Reifenhäuser betont. „Das ist eine sehr kluge Klausel in dem Beschluss des Bundesgesundheitsministers“, sagte er.

Die Produktionsstätten für solche Ausrüstungen liegen zu 90 Prozent in Asien. Spahn verspricht eine Abnahmegarantie bis Ende 2021. Die Bundesregierung gibt Firmen künftig langfristige Abnahmegarantien für dringend benötigte medizinische Schutzausrüstung. Das kündigten Spahn und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in Berlin an. Man wolle die Eigenproduktion in Europa und Deutschland „stärken und hochfahren“, erklärte Altmaier in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Gesundheitsminister nach dem Corona-Kabinett.