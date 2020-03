Neues zur Bonpflicht : Digitaler Bon statt Ausdruck auf Papier

Zahlreiche Kassenzettel in einer Bäckerei an einer Leine: Seit Anfang des Jahres müssen Händler mit elektronischen Kassensystemen ihren Kunden bei jedem Kauf unaufgefordert einen Beleg aushändigen. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Berlin Union und SPD wollen Belegpflicht bei kleinen Einkäufen loswerden. Die FDP fordert die Abschaffung. Denn das Thermopapier ist nicht nur lästig, sondern auch ökologisch unsinnig.

Doch Dürr kommt mit seinem Ansinnen nicht durch. An diesem Mittwoch vertagten Union und SPD das Thema im Finanzausschuss nach Angaben der FDP zum vierten Mal. Und auch im Plenum des Bundestages wird es am Donnerstag wohl nicht behandelt. Will die Koalition den Unmut von Geschäftsleuten und Kunden einfach aussitzen? „Union und SPD im Bundestag arbeiten an einer Lösung zur Bonpflicht“, sagt Sebastian Brehm (CSU). „Diese könnte darin bestehen, dass die Händler ihren Kunden einen digitalen Bon anbieten, also einen QR-Code auf dem Bildschirm der Kasse. Dann bräuchten keine Papierbons mehr ausgedruckt zu werden.“