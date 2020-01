Einer für alle Geräte : Die EU-Kommission prüft einheitliche Ladestecker

Brüssel Die Brüsseler EU-Kommission prüft wieder einmal einheitliche Ladestecker für mobile Geräte. Seit fast elf Jahren hat sich die Brüsseler EU-Kommission dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben.

Am 13. Januar dieses Jahres machte das Europäische Parlament Druck. „Die Kommission muss Führungsstärke beweisen und dafür sorgen, dass nicht Tech-Giganten uns Standards diktieren“, erklärte die polnische Vize-Vorsitzende des Binnenmarkt-Ausschusses, Róza Thun und Hohenstein von den Christdemokraten. Maros Sefcovic, zuständiger Vizepräsident der EU-Behörde, kündigte daraufhin für Februar die Ergebnisse einer Studie an, die die Möglichkeiten eines Standards für Ladegeräte klären soll. Sein Haus werde dann erneut „regulatorische und nicht-regulatorische Möglichkeiten prüfen“, um die Industrie zur Einführung eines Standards zu bewegen. Derzeit sind drei Anschluss-Arten im Umlauf: Moderne Samsung- und Google-Geräte setzen auf USB-C, Huawei auf Mikro-USB, während alle iPhones seit einigen Jahren mit dem hauseigenen und von Apple patentierten Lightning-Anschluss daherkommen. Das war schon einmal anders. Als 2009 zum ersten Mal von einer Vereinheitlichung die Rede war, gab es bis zu 30 unterschiedliche Anschlüsse. Insgesamt 14 Hersteller einigten sich damals mit Brüssel auf eine Selbstverpflichtung. Diese wurde 2012 erneuert. Man erreichte eine deutliche Reduzierung der Steckersysteme. Zudem boten die Handy-Bauer vor der Übereinkunft fast ausschließlich Ladegeräte mit fest verbundenem Kabel an. Heute sind die meisten Adapter mit einer USB-Anschlussbuchse ausgestattet, so dass auch andere Verbindungskabel zum Mobiltelefon genutzt werden können.