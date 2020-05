Interview mit Martin Litsch : AOK-Chef: „Krankenhausstruktur spezialisieren“

Nicht viel los: Eine Patientin wartet in einem ansonsten leeren Wartebereich in einer Klinik. Foto: dpa/Peter Kneffel

Der Chef des AOK-Bundesverbandes Martin Litsch fordert, bei den Krankenhaushilfen in der Corona-Krise jetzt nachzusteuern. Für eine künftige Reform wünscht er sich hohe Flexibilität der Strukturen. Zurückhaltung übt er an einem anderen Punkt.

Martin Litsch: Die Datenbasis dieser ersten Auswertung ist noch wackelig. Aber wir stellen doch fest, dass in Krankenhäusern, aber auch in Arztpraxen, bei Physiotherapeuten und anderen die Nachfrage zum Teil sehr deutlich zurückgegangen ist. Bei Herzinfarkten und Schlaganfällen stellt sich natürlich die Frage: Wie kann das sein? Die Erklärung ist nicht einfach. Möglich ist, dass sich die Patienten zurzeit tatsächlich zu spät in ärztliche Behandlung begeben, weil die Menschen Angst vor Ansteckung haben. Es gibt bestimmt aber auch Fälle, in denen die Symptome in normalen Zeiten zu einer Aufnahme im Krankenhaus geführt hätten, in Corona-Zeiten aber anders bewertet werden.