Hackathon der Welthungerhilfe in Bad Godesberg : 50 Markting- und IT-Profis suchen neue Wegen fürs Fundraising

Bonn 50 junge Marketing- und IT-Profis suchen beim ersten Hackathon der Welthungerhilfe in ihrer Bad Godesberger Zentrale neue Wege fürs Spendensammeln. Projekten der Welthungerhilfe fehle nämlich der direkte Link zum Ziel – nämlich dem Fundraising.

Die Idee ist so einfach wie originell. An einem Straßenstand in der Bonner Innenstadt kauft eine Passantin als Spende einen Jutebeutel der Welthungerhilfe. Darauf gedruckt ist ein einmaliger QR-Code, der sich mit dem Smartphone scannen lässt und den Spendeneingang dokumentiert. Wenig später scannt ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation in einem der Zielgebiete ebenfalls einen Beutel – gefüllt mit Hilfsgütern. Über eine App kann die Spenderin direkt sehen, wo ihr Geld Gutes tut – und wo noch mehr gebraucht wird. Zusammen mit drei Mitstreitern und einer Mitstreiterin möchte Veronica Garcia genau diese App bis zum heutigen Samstagnachmittag programmieren.