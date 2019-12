„Konversionstherapien“ : „Umpolungsversuche“ bei Homosexuellen sollen verboten werden

Berlin Es klingt wie aus einer anderen Zeit, aber auch heute gibt es sie noch: „Therapien“ zur „Heilung“ von Homosexualität. Die Regierung will dem einen Riegel vorschieben und bringt ein Gesetz zum teilweisen Verbot sogenannter Konversionsbehandlungen auf den Weg.

„Ich halte nichts von diesen Therapien, schon wegen meines eigenen Schwulseins. Ich sage immer, der liebe Gott wird sich was dabei gedacht haben.“ Damit hatte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Anfang des Jahres in der „taz“ den Aufschlag gemacht. Sein Gesetzentwurf, den die Bundesregierung nun auf den Weg gebracht hat, sieht hohe Bußgelder und bis zu einjährige Gefängnisstrafen für Anbieter solcher Methoden vor.

Nach Einschätzung der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, benannt nach dem Sexualwissenschaftler und Mitbegründer der weltweit ersten Homosexuellen-Bewegung, werden die umstrittenen „Heilungsversuche“ immer noch bei Tausenden Betroffenen jedes Jahr in Deutschland angewendet. Das reiche von „Therapien“ im familiären Umfeld und Sitzungen bei Coaches oder Therapeuten, über Gebete bis hin zu Dämonenaustreibung. Betroffene entwickeln nach Angaben der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) in Folge solcher Methoden häufig depressive Erkrankungen, Angststörungen, greifen zu Drogen und haben ein erhöhtes Suizidrisiko.

Durch Konversionstherapien entstehe oft schweres körperliches und seelisches Leid, sagte Spahn am Mittwoch. „Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund.“ Ein Verbot sei auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität haderten: „Es ist ok, so wie du bist.“