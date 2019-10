Proteste an Uni Hamburg : Lucke kann erste Vorlesung nicht halten

Hamburg: Der Wirtschaftswissenschaftler und AfD-Gründer Bernd Lucke (l) versucht an der Universität Hamburg seine Antritts-Vorlesung zu halten. Wegen der Proteste im Saal kann er nicht sprechen und zieht sich dann in die Mitte sympathisierender Studenten im Hörsaal zurück.

Hamburg Nach fünf Jahren kehrte AfD-Mitgründer Bernd Lucke als Professor an die Hamburger Universität zurück. Zu Protesten dagegen hatte der AStA aufgerufen. Dem Aufruf folgten nicht nur Studierende.

Mehrere hundert Demonstranten haben an der Universität Hamburg die erste Vorlesung von AfD-Mitbegründer Bernd Lucke seit dessen Rückkehr an die Uni verhindert. Immer wieder riefen Aktivisten in einem Hörsaal „Hau ab“, einige bewarfen den Wirtschaftswissenschaftler mit Papierkugeln. Lucke konnte daher nicht wie geplant über das Thema Makroökonomik sprechen. Der Volkswirtschaftler und Euro-Kritiker Lucke war 2013 maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und einer ihrer ersten Bundessprecher.