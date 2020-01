Basketball-Legende : Reaktionen auf den Tod von Kobe Bryant

Der Basketball-Superstar Kobe Bryant ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien gestorben. Foto: Larry W. Smith/epa/dpa.

Berlin Die Deutsche Presse-Agentur hat Stimmen zum tragischen Unfalltod von NBA-Legende Kobe Bryant zusammengefasst:

„Du wirst immer vermisst werden. Du wirst immer in Erinnerung bleiben. Du wirst immer geliebt werden. Ruhe in Frieden mit deinem Engel Gigi.“ (Dirk Nowitzki, ehemaliger Basketballstar der Dallas Mavericks)

„Die meisten Menschen werden Kobe als großartigen Athleten erinnern, der eine ganze Generation an Basketballspielern inspiriert hat. Aber ich werde ihn immer als Mann erinnern, der viel mehr war als ein Athlet.“ (Kareem Abdul-Jabbar, Basketball-Ikone der Los Angeles Lakers)

„Ich habe Kobe geliebt - er war wie ein Bruder für mich. Wir haben sehr oft gesprochen und ich werde diese Unterhaltungen sehr vermissen.“ (Basketball-Legende Michael Jordan per Mitteilung seiner Sprecherin)

„Ich bin mehr als am Boden zerstört. Mein großer Bruder. Ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht glauben.“ (Bryants ehemaliger Teamkollege Pau Gasol)

„Unwirklich. Kobe tot mit 41. Gebete gehen an die Familien aller fünf Opfer.“ (Der frühere deutsche NBA-Profi Detlef Schrempf)

„So traurig, von den herzzerreißenden Nachrichten über den Tod von Kobe und seiner Tochter Gianna zu erfahren. Kobe war eine wahre Legende und Inspiration für so viele.“ (Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo)

„Mir fehlen die Worte... All meine Liebe für Kobes Familie und Freunde. Es war eine Freude, dich zu treffen und gute Zeiten zusammen zu verbringen. Du warst ein Genie wie wenige andere.“ (Fußball-Weltstar Lionel Messi)

„Kobe Bryant war einer der großartigsten Athleten und solch eine Inspiration für so viele, auch mich“ (Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton)

„Kobe war eine Legende auf dem Platz und fing gerade mit einem genauso bedeutsamen zweiten Akt an. Der Verlust von Gianna ist für uns als Eltern noch herzzerreißender.“ (der ehemalige US-Präsident Barack Obama)

„Kobe war ein außergewöhnlicher und wahrer olympischer Champion. Er war eine Inspiration für die Olympischen Spiele 2028 in LA. Wir werden seine Energie und sein bescheidenes Wesen vermissen.“ (IOC-Präsident Thomas Bach)

„Mein Herz liegt in Stücken, seit ich von dieser unvorstellbaren Tragödie gehört habe. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Familien jetzt durchmachen. Kobe hat mir - und uns allen - so viel bedeutet.“ (Musik-Superstar Taylor Swift)