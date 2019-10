Terrorabwehr : Wie es nach dem Anschlag in Halle weitergeht

Menschen kommen nach einem ökumenischen Gedenkgottesdienst für die Opfer des Terroranschlags in Halle vor der Marktkirche in Halle/Saale zusammen und stellen Kerzen ab.

Halle Die Parteien entwickeln Aktionspläne zum verstärkten Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Darin geht es zum Beispiel um "Hybridwaffen".

Die Ermittler arbeiten weiter auf Hochtouren, um herauszufinden, wie es dazu kam, dass ein Rechtsterrorist offenbar über längere Zeit unentdeckt einen antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle vorbereiten und dann zwei Menschen in der Innenstadt erschießen konnte, ohne sofort gestoppt und gefasst zu werden. Derweil beschäftigen sich die Parteien zu Beginn der neuen Sitzungswoche des Bundestages mit den Konsequenzen. Es zeigt sich: Trotz einhelliger Verurteilung der Bluttat sind sich Union und SPD noch nicht einig, auf welchen Weg sie sich im Kampf gegen den Rechtsextremismus begeben sollen.

Der CDU-Vorstand beschloss am Montag eine 23 Forderungen umfassende "Handlungsoffensive gegen rechtsextremistischen Terror". Danach sollen Investitionen für die Sicherung von Gebäuden, die dem jüdischen Leben dienen, finanziell gefördert und Betreiber von Plattformen verpflichtet werden, strafrechtlich relevante Fälle von sich aus den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Die CDU denkt daran, besonders schwere Fälle von Verleumdung, Beleidigung oder Bedrohung im Netz als Verbrechen einzustufen, so dass die Strafverfolgung auch ohne Anzeige erfolgt. Weil Online-Spiele "virtuelle Räume für Hass und Hetze" böten und die Gewaltbereitschaft förderten sollen Spieleplattformen in die besondere Verantwortung im Kampf gegen Hass und Hetze einbezogen werden. Wichtig für die CDU sind auch die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, längere Speicherfristen für die Daten rechtsextremistischer Täter und eine bessere Auswertung großer Datenmengen. Sie setzt zudem auf konsequente Verbote verfassungsfeindlicher Organisationen.

In einer weiteren Passage widmet sich die CDU einer "Vertrauensoffensive" für die Grundordnung. Dafür solle der Bund die Demokratieförderung weiter verstärken. Die Programme müssten vor allem junge Menschen überall erreichen. "Schüler- und Jugendaustauschprogramme mit Israel sollen ausgebaut und finanziell gestärkt werden", hält die CDU in diesem Zusammenhang fest. Sie will in den Schulen die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus fördern. Auch für die Lehrerausbildung macht die CDU weitere Vorgaben: "Wir erwarten, dass der Besuch authentischer Gedenkstätten für Lehramtsstudierende in den einschlägigen Fächern verpflichtend wird."