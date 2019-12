Umstrittene neue Chefs : Wer hinter der neuen SPD-Spitze steckt

Düsseldorf Hinter dem „Robin Hood“-Image von Norbert Walter-Borjans steckt eine zweifelhafte Regierungsbilanz in NRW. Auch Saskia Esken ist umstritten.

Den wortgewandten Chef der Bundes-FDP erlebt man selten sprachlos. „Ich bin völlig baff“, twitterte Christian Lindner am Wochenende kurz nach der Wahl der neuen SPD-Spitze. Dass ausgerechnet Norbert Walter-Borjans (67) und Saskia Esken (58) nun die Bundes-SPD aus der Krise führen sollen, hielten vor deren Triumph beim Bundesparteitag nur wenige für möglich.

Am meisten staunen scheinbar jene, die Walter-Borjans aus der Nähe kennen. So wie Christian Lindner, der damals im Düsseldorfer Landtag auf der Oppositionsbank saß, als der leidenschaftliche Hobby-Bildhauer Walter-Borjans von 2010 bis 2017 im Kabinett von Hannelore Kraft (SPD) das Finanzressort verantwortet hat.

Offenbar wird der Sohn eines Schreiners und einer Schneiderin, der später in Köln promovierte und dort noch heute lebt, im Rest der Republik anders wahrgenommen als in NRW.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Landespolitikern ist es dem vierfachen Familienvater nämlich gelungen, einen bundesweit strahlenden Markenkern mit seinem Spitznamen „Nowabo“ zu verknüpfen: Seine konsequente und objektiv erfolgreiche Jagd auf Steuersünder im In- und Ausland machte ihn zum bundesweit bekannten „Robin Hood der Steuerzahler“.

Über sieben Milliarden Euro holte er in die Staatskasse

Die Methode: Nowabo kaufte systematisch gestohlene Bankdaten vor allem aus dem Ausland auf, um deutsche Steuersünder zu enttarnen, die dort ihr Geld versteckt hatten. Über sieben Milliarden Euro holte er mit elf solcher sogenannten Steuer-CDs in die Staatskasse. Auch, weil sich immer mehr Täter aus Angst vor den Fahndern selbst anzeigten. Dabei verhinderte Nowabo sogar ein vom damaligen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bereits unterschriebenes Steuerabkommen mit der Schweiz, das den künftigen Ankauf von Steuer-CDs verhindert hätte. Anders als auf Bundesebene kennt man in NRW aber auch noch den anderen Nowabo. Den, der nicht als „Robin Hood“ durch die Talkshows tingelte. Sondern an den NRW-Finanzminister, dem seine Regierungsgeschäfte bisweilen über den Kopf zu wachsen schienen. Nicht nur, weil er reihenweise verfassungswidrige Haushaltspläne vorlegte. Auch seine Reform der Beamtenbesoldung scheiterte vor dem Verfassungsgericht.