Gegen Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien : Militäroffensive der Türkei hat desaströse Folgen

Zwei türkische Flaggen aus roter Seide, dazwischen ein Porträt von Staatsgründer Kemal Atatürk und darunter, hinter einem weißen Tisch, C. Ceyhun Erciyes. Der türkische Generalkonsul in Köln will sich am Montagnachmittag in Hürth erklären zur Offensive seines Landes in Nordsyrien.

Die Operation mit dem euphemistischen Titel "Friedensquelle" richte sich nicht gegen die Kurden insgesamt, betont Erciyes in seinem vorbereiteten Statement. Vielmehr wolle man die kurdischen "Volksbefreiungseinheiten" (YPG) besiegen. Die türkische Regierung hält diese für einen Arm der kurdischen PKK in Syrien. Die PKK wird auch in Deutschland als Terrororganisation geführt. Ob die YPG ihr direkt angehört, ist indessen umstritten. Die Kampfhandlungen dauerten so lange an, bis die "Terroristen" zerrieben und unschädlich gemacht worden seien, kündigte Erciyes an.

Die Aufforderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Rückzug aus Syrien kommentierte der Diplomat undiplomatisch mit den Worten: "Wir werden unsere Haltung definitiv nicht ändern". Kurdische Terroristen würden derzeit über Tunnel Sprengstoff und Waffen in die Türkei schmuggeln. Außerdem bezichtigte der Generalkonsul sie nicht näher bezeichneter Menschenrechtsverletzungen in Syrien. Mit dem Einmarsch und der Schaffung einer Pufferzone solle die türkische Grenze gesichert werden. Außerdem werde die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in ihre Heimat vorbereitet. Deren Hauptlast trage seit Jahren die Türkei mit 3,6 Millionen aufgenommenen Flüchtlingen aus Syrien und einem Mitteleinsatz von über 40 Milliarden Euro.

Seit einem Jahr sei diese Operation für den Fall angekündigt worden, dass diplomatische Bemühungen ohne Erfolg blieben. Die Türkei nutze dazu ihr völkerrechtlich verbrieftes Selbstverteidigungsrecht. Von den Nato-Verbündeten in den USA und in Europa zeigte sich der Generalkonsul enttäuscht. Man sei "sehr traurig", dass die internationale Gemeinschaft nicht solidarisch und gemeinsam handle. Dazu zählt für den Diplomaten auch der Beistand der Nato-Partner im Fall syrischer Angriffe auf türkische Truppen. Die Integrität Syriens wolle man mit der Militäraktion nicht antasten und habe Sorge getragen, damit Zivilisten und die vorhandene Infrastruktur nicht zu Schaden kämen.

Ceyhun Erciyes ist seit Anfang 2018 Generalkonsul in Köln. Vorher war er unter anderem in der türkischen Vertretung bei den Vereinten Nationen, im Konsulat in Athen und im General-Konsulat in New York tätig.