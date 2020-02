Kommentar zu den Umbauplänen für die BBC : Folgen wären fatal

Meinung Der britische Premierminister Boris Johnson will den traditionsreichen britischen Sender BBC umbauen. Der Sender soll auf viele Kanäle und noch mehr Geld verzichten. Die möglichen Folgen wären fatal, kommentiert GA-Redakteurin Daniela Greulich.

Die Existenzberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird nicht nur in Großbritannien infrage gestellt. In Deutschland schimpfen rechtspopulistische AfD-Politiker über die „Mainstream­medien“ und fordern ein Ende der Haushaltsabgabe. In Österreich griff die rechtspopulistische FPÖ während ihrer Regierungszeit immer wieder den ORF an. Und in der Schweiz durften die Bürger vor knapp zwei Jahren sogar bei einer Volksabstimmung über eine mögliche Abschaffung der Rundfunkabgabe entscheiden. Das taten sie deutlich: Mehr als 70 Prozent sagten Ja zum gebührenfinanzierten System.