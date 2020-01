Interview mit Vorsitzendem des Beamtenbundes : „Nicht jeder Bademeister muss Beamter sein“

Am Montag beginnt die Jahrestagung des Beamtenbundes in Köln. Für den Gewerkschaftsdachverband der Höhepunkt des Jahres. Mit dem Vorsitzenden Ulrich Silberbach sprach Maximilian Plück über Angriffe auf Staatsdiener und mehr Geld für Lehrer.

Ulrich Silberbach : Ich würde ergänzen: Die Gesellschaft ist auch auf dem linken Auge blind. In der Silvesternacht hat es in Leipzig einen Mordanschlag von Linksextremen auf einen Polizisten gegeben. Die Verrohung findet links wie rechts statt. Ganz zu schweigen von unpolitischen Krawallmachern, denen es ein Spaß ist, Rettungsassistenten in der Silvesternacht in einen Hinterhalt zu locken und zu attackieren. Der Staat ist beim Thema innere Sicherheit augenscheinlich überfordert.

Der gebürtige Kölner Ulrich Silberbach (Jahrgang 1961) ist seit 2017 Bundesvorsitzender des dbb beamtenbund und tarifunion. In den Organisationen des Dachverbandes, zu dem 40 Gewerkschaften gehören, sind über 1,3 Millionen Beamte und öffentlich Bedienstete organisiert. Bevor Silberbach dbb-Chef wurde, war er Vorsitzender der Kommunalgewerkschaft komba. Das CDU-Mitglied lebt in Bornheim und Berlin.

Silberbach: Stimmt. In NRW haben wir 17 000 unbesetzte Stellen. 460 davon sind Schulleiterposten. Und warum will das keiner machen? Ein Grund ist, dass Grundschullehrer immer noch schlechter bezahlt werden. Deshalb fordern wir A13 als Eingangsbezahlung für alle Schulformen. Viel alarmierender ist aber doch, dass die Schulleiter sagen: „Ich bin ja gar nicht mehr in der Lage, meine Kollegen im Alltag anzuleiten oder zu inspirieren.“ Das liegt an zu wenig Personal, an einer zu hohen Anspruchshaltung der Eltern, aber auch an überbordenden Dokumentationspflichten. Der Staat hat es bislang versäumt, Bürokratie ausreichend abzubauen. Und packt stattdessen ständig neue Aufgaben obendrauf.