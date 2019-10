Nach Misserfolgen : FDP sucht nach Ausweg aus dem Formtief

Die Gründe für den Sinkflug der Liberalen sind vielfältig. Parteichef Lindner fehlt eine Machtperspektive.

Das größte aktuelle Problem der FDP hängt mit einer Entscheidung zusammen, deren Folgen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im Kurznachrichtendienst Twitter auch optisch auf den Punkt gebracht hat. Kaum lief die Kritik von FDP-Chef Christian Lindner am Klimapaket der Bundesregierung als "Sammelsurium von unkoordinierten Einzelmaßnahmen" über die Medienkanäle, hielt Klingbeil fest: "Hier nochmal die Einzelmaßnahmen, die die FDP in den letzten Jahren für eine Klimawende umgesetzt hat: ..." . Zitat Ende.

Scheitern an der Fünfprozenthürde

Als die FDP Anfang September trotz gespürten Zuspruchs sowohl bei der Landtagswahl in Brandenburg als auch in Sachsen an der Fünfprozenthürde scheiterte, brachte Lindner das auf folgende Formel: In der Vergangenheit sei die FDP auch aus taktischen Gründen gewählt worden, nun sei sie aus taktischen Gründen nicht gewählt worden. Er meinte damit, dass die Menschen in den beiden Bundesländern die AfD nicht als Platz-eins-Sieger hätten sehen wollen - und sich deshalb einmal für die CDU und einmal für die SPD entschieden.