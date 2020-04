Interview mit dem Politologen Frank Decker : „Wir schaffen Präzedenzfälle“

Bonn Der Bonner Politologe Frank Decker warnt vor einem zu langen Stillstand in Deutschland – und vor einer drohenden Wiederholung im Herbst. Zu den Auswirkungen für die Politik meint er: Kurzfristig gewännen CDU/CSU und SPD Ansehen zurück.

Frank Decker: Wir hatten 2008 einen Präzedenzfall mit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Auch damals war der Staat in kurzer Zeit in der Lage, einen totalen Zusammenbruch des Finanzwesens und der Realwirtschaft zu verhindern.

Decker: Auch unsere Theorien beschäftigen sich fast ausschließlich mit dem Normalfall des Regierens. Demokratien zeichnen sich durch eine gewisse Langsamkeit ihrer Entscheidungsprozesse aus. Dinge werden beraten. Dafür braucht man Zeit. Die steht in Notsituationen aber nicht zur Verfügung. Insofern werden jetzt demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien zurückgedrängt. Auch die Bundesrepublik hat eine Notstandsverfassung, die allerdings bislang nur für den Verteidigungsfall gilt. Man könnte darüber nachdenken, ob man die nicht in Zukunft auf solche Fälle ausweitet.

Decker: Die Maßnahmen müssen geeignet und angemessen sein, um das erwünschte Ziel zu erreichen, sprich die Zahl der Infektionen zu begrenzen. Das spielt in der Frage von Ausgangssperren eine wichtige Rolle. Man muss dabei auch Nebenwirkungen bedenken. Denken Sie an die mögliche Zunahme häuslicher Gewalt.

Decker: Bei der Regelung der Ausgangsbeschränkungen hat der Föderalismus kein gutes Bild abgegeben. Das lag vielleicht auch an der Nervosität bestimmter Akteure. In der Union mag im Hintergrund zudem die Machtfrage eine Rolle spielen. Grundsätzlich haben wir mit unserer föderalen Struktur eher Vorteile: Umsetzen müssen die Entscheidungen schließlich die Verwaltungen vor Ort. Da ist es gut, dass Länder und Kommunen eigene Handlungsspielräume besitzen.

Sie haben jüngst an der Uni Bonn eine Ringvorlesung zur Zukunft der Demokratie kuratiert. Derzeit scheinen autoritäre Systeme wie China bessere Antworten auf die Krise zu bieten. Verliert die westliche Form der repräsentativen Demokratie an Strahlkraft?

Decker: Das wäre eine sehr pessimistische Prognose. Zur raschen Ausbreitung der Seuche in China hat die dort fehlende Meinungs- und Pressefreiheit mit beigetragen. Auch der Ursprung des Virus liegt in China, nämlich dem dortigen Handel mit Wildtieren. Würde die Regierung in Peking den in Zukunft stoppen, wäre das ein Dienst an der gesamten Menschheit.