Schwache Umfragewerte für AKK : Werteunion plant Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten

Berlin Die konservative Werteunion plant für den CDU-Parteitag Ende November einen Antrag zur Urwahl des Kanzlerkandidaten der Union.

Auch die Junge Union will sich auf ihrem Deutschlandtag am kommenden Wochenende mit dieser Frage befassen, wie JU-Chef Tilman Kuban der „Bild am Sonntag“ sagte. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wollte sich in dieser Frage am Sonntag nicht klar festlegen. Man werde den nächsten Kanzlerkandidaten „gleichberechtigt und gemeinsam“ mit der CSU bestimmen, sagte er im ARD-„Bericht aus Berlin“.