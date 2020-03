Zukünftige Rolle der SPD : Weil fordert von der SPD Bereitschaft zur Führung

Berlin Hoffnung für die SPD: In den Umfragen geht es leicht bergauf. Aus den heftigsten Turbulenzen ist die Partei erstmal heraus. Doch welche Rolle trauen sich die Sozialdemokraten künftig zu?

Seine Partei mahnte Weil dabei zur Geschlossenheit. „Es kommt nicht allein auf die Spitze an - in der SPD tragen viele Köpfe Verantwortung“, sagte er mit Blick auf die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. „Wenn alle einen gemeinsamen Kurs verfolgen, wird die SPD auch wieder erfolgreicher sein.“

„Es ist eine Todsünde für eine Partei, wenn sie in Selbstbeschäftigung versinkt“, mahnte Weil. „Damit vermittelt sie den Eindruck, Gesellschaft und Bürger wären zweitrangig.“ Das eigene Personal permanent in Frage zu stellen und madig zu machen, komme bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht gut an. „Das ist jedoch exakt das, was die Union gerade macht.“ Die Union hatte zuletzt in Umfragen eingebüßt.