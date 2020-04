Mahnung der Umweltministerin : Was Naturschutz mit der Corona-Krise zu tun hat

Was Naturschutz mit der Corona-Krise zu tun hat

Regenwald-Rodungen in Brasilien bieten Raum für anpassungsfähige Erreger. Foto: dpa/Marcelo Sayao

Berlin Umweltministerin Svenja Schulze fordert mehr Naturschutz, um das Seuchenrisiko einzudämmen. Der Klimawandel dürfe gerade angesichts der Corona-Krise nicht in den Hintergrund geraten.

Svenja Schulze spricht von einem „echten Weckruf“. Menschheit aufwachen! Die Bundesumweltministerin weiß, dass die Corona-Krise „von historischem Ausmaß“ in diesen Tagen und Wochen alles überlagere, Leben retten „absolute Priorität“ habe. Aber es werde eine Zeit nach dieser Pandemie geben. Dann müsse man aus den Ursachen lernen und verstehen: „Die Naturzerstörung ist die Krise hinter der Corona-Krise.“

Die SPD-Ministerin ist an diesem Donnerstag in Berlin mit Wissenschaftlern angetreten, um zu erklären, wie die Zerstörung von Ökosystemen wiederum die Verbreitung weltweiter Seuchen befördere – ebenso wie Naturschutz zur Eindämmung von Pandemien beitragen könne. Denn: Rund 70 Prozent der menschlichen Infektionserreger stammten ursprünglich aus der Tierwelt, darunter HIV, Ebola, Influenza, Mers und Sars. Besonders offenkundig sei dabei die Gefahr der Übertragung auf Wildtiermärkten, wo Menschen und verschiedenste Tierarten auf engstem Raum zusammenkämen und Viren unter „sehr guten Bedingungen“ übertragen werden und sich dann verbreiten könnten.

Artenvielfalt kann Verbreitung von Viren eindämmen

So soll auch von einem Wildtiermarkt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan der Ursprung des neuartigen Corona-Virus-2 für die Übertragung auf den Menschen liegen und von dort dann seinen folgenden Lauf um die Welt genommen haben. Sandra Junglen, Leiterin der Arbeitsgruppe „Ökologie neuartiger Arboviren“ am Institut für Virologie der Berliner Charité, betont dazu, man kenne bis heute nicht die genaue Herkunft des neuartigen Coronavirus. Allerdings hätten Wissenschaftler damit verwandte Viren bislang bei Fledermäusen entdeckt.