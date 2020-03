Folgen von Corona : Was könnte das Kontaktverbot für die Psyche bedeuten?

Bonn Folgen des Kontaktverbots: Experten befürchten in der Corona-Krise mehr psychische Erkrankungen und Suizide von depressiven Menschen. Was hilft Betroffenen?

Psychische Erkrankungen können sich verschlimmern

Verschlechtern könnte sich Hauth zufolge auch der Zustand von Menschen, die bereits psychisch erkrankt sind. Studien zufolge leiden zehn Millionen Menschen in Deutschland im Verlauf eines Jahres unter einer Angststörung. Mehr als fünf Millionen Menschen sind an einer Depression erkrankt. Etwa eine Million Patienten erlebt einmal im Leben eine Psychose. „In den Therapien arbeiten wir daran, dass Patienten aktiv ihre Tagesstruktur gestalten und unter Menschen gehen“, sagt Hauth.

In der Coronakrise sind viele Patienten nun isoliert und fühlen sich einsam. Ein weiteres Problem ist, dass viele Versorgungsangebote entfallen. Psychiatrische Kliniken verschieben planbare Behandlungen, um eine Versorgung von Menschen mit akuter Krise sicherstellen zu können. Wer seit Längerem einen Klinikaufenthalt geplant hat, muss also unter Umständen warten. Auch Tageskliniken reduzieren ihr Angebot.

„Die Versorgungsqualität geht gerade in den Keller“

Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe befürchtet einen Anstieg von Suiziden, wenn depressive Patienten in der Coronakrise nicht ausreichend betreut werden. „Die Versorgungsqualität geht gerade in den Keller“, sagt der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe Professor Ulrich Hegerl. „Das könnte Leben kosten. Die Zahl der Suizide könnte steigen.“ Depressionen seien jährlich die Ursache für die meisten Suizide. „Durch die krankheitsbedingte Interesse- und Antriebslosigkeit fällt es sehr schwer, den Tag zu strukturieren, mit der möglichen Folge, dass die Betroffenen auch tagsüber grübelnd im Bett liegen“, sagt Hegerl.

Gesunde Menschen sind weniger gefährdet

Besuche in einer psychotherapeutischen Praxis sind nach wie vor möglich. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die gesetzlichen Krankenkassen haben bis Ende Juni den Zugang für Videosprechstunden erlaubt. So können Therapien auch fortgesetzt werden, wenn sich der Therapeut und der Patient in Quarantäne befinden. Auch die Suche nach einem Therapieplatz muss nicht erfolglos bleiben: Seit Kur­zem dürfen Therapeuten auch Erstgespräche per Videoanruf führen.