Interview mit Ulrich Kelber : Was der Datenschutzbeauftragte über die Corona-App denkt

Bonn Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber berät die Bundesregierung bei der Installierung einer Corona-Warn-App. Im Interview erklärt er, warum diese die Gesundheitsämter bei der Unterbrechung von Infektionsketten unterstützen, nicht ersetzen soll.

Ulrich Kelber: Orientieren nicht, voneinander lernen schon. Österreich stellt sein App-Modell auf dasselbe System um, das jetzt Deutschland einsetzen will. In Australien werden sehr viel mehr Daten übertragen, unter anderem der Name einer Person als Klartext an die Gesundheitsbehörden. Das wollen wir ganz bewusst nicht. Und Israel führt eine Art von Überwachung der Bürgerinnen und Bürger durch, die mit europäischem Recht nicht vereinbar wäre.

Kelber: Wir sind vom RKI erst kurz vor dem Start der App hinzugezogen worden, so dass wir nur einige wenige Hinweise geben konnten. Als zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde haben wir bereits die ersten Gespräche geführt und in bestimmten Bereichen des Handlings und der Technologie schon Nachbesserungen eingefordert, die jetzt umgesetzt werden müssen. Entsprechende Zusagen hat das RKI auch schon gemacht.

Ulrich Kelber (52) ist Informatiker und seit Januar 2019 der Bundesdatenschutzbeauftragte mit Dienstsitz in Bonn. Zuvor war er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, anschließend Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium. Der gebürtige Bonner hat eine Honorarprofessur für Datenethik an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. ut

Kelber: Ich halte das für die Akzeptanz der App in der Bevölkerung und die Qualität der Daten für unverzichtbar. Ohne Freiwilligkeit würden sich auch die rechtlichen Anforderungen an die App anders darstellen, sowohl im Datenschutz als auch im Sicherheitsbereich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man das in einem Rechtsstaat überprüfen will: Habe ich das neueste Update aufgespielt, ist Bluetooth angestellt, kann mein Handy das eigentlich? Muss ich das Gerät auch auf die Toilette mitnehmen? Ab wann verhält man sich ordnungswidrig? Diese Debatte sollte keiner in Deutschland starten. Die Bürgerinnen und Bürger sollten selbst entscheiden, sie werden verantwortungsvoll handeln.