Strömung mit 7000 Anhängern : Warum der Staatsschutz den Höcke-“Flügel“ der AfD beobachtet

Berlin. Der Verfassungsschutz geht mit nachrichtendienstlichen Mitteln gegen die AfD-Strömung mit geschätzt 7000 Anhängern vor. Der Höcke-“Flügel“ steht unter besonderer Beobachtung.

Als „Warnung an alle Feinde der Demokratie“ will Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang seine Entscheidung verstehen, ab sofort den völkisch-nationalistischen „Flügel“ der AfD auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu beobachten. Nach einjähriger Prüfung sei die AfD-interne Strömung als „gesichert rechtsextremistisch“ anzusehen. Insbesondere für die beiden führenden „Flügel“-Gestalten, die Landesvorsitzenden aus Thüringen und Brandenburg, gelte: „Björn Höcke und Andreas Kalbitz sind Rechtsextremisten.“

Bislang hatte der Verfassungsschutz nur öffentliche Quellen ausgewertet. Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass er die ständige AfD-Behauptung, wonach der „Flügel“ nur rund ein Fünftel der Parteimitgliedschaft ausmache, für seine Einschätzung übernahm. Er leitete aus der Mitgliederzahl der AfD von 35.000 ab, dass sich die Zahl der geschätzten Rechtsextremisten somit um 7000 erhöht habe. Tatsächlich werden auf Parteitagen und in einzelnen Landesverbänden ganz andere Beobachtungen gemacht. Hier wird der Einfluss bundesweit auf 40 bis 50 Prozent geschätzt, vor allem in den von Höcke und Kalbitz gesteuerten Landesverbänden und Fraktionen kommen kaum noch Nicht-„Flügel“-Personen vor. Wenn der Verfassungsschutz nun mit V-Leuten und verdeckten Ermittlungen den „Flügel“ aufklärt, kann als Ergebnis in einem Jahr auch eine deutlich höhere Zahl stehen.