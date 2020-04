Kommentar zur Forderung nach Vermögensabgabe : Vorstoß zu Unzeit

Bonn Auch in der Corona-Krise ist noch Zeit für parteipolitische Profilierungsversuche. Aber dieser Vorstoß kommt zu einer Unzeit, kommentiert Politik-Ressortleiter Nils Rüdel.

Die Sozialdemokraten dümpeln in Umfragen weiter um die 15 Prozent, während CDU und CSU in der Krise deutlich zulegen. Das ist nicht fair, denn neben den Unions-Politikern leisten auch Finanzminister Olaf Scholz, Arbeitsminister Hubertus Heil, Außenminister Heiko Maas sowie die Fraktionen im Bundestag und in den Ländern gerade Großes, pragmatisch und unermüdlich. Das sollte die Parteivorsitzende herausstellen - und aufhören, mitten in der Krise einen Verteilungskampf zu führen.