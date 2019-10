Kandidaten für Stichwahl : Vier Duos wetteifern um den SPD-Vorsitz

Berlin In einer Woche endet die lange Bewerbertour der SPD um den Parteivorsitz. Vier Duos liegen im Wettbewerb fast gleichauf - und liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Einzug in die Stichwahl.

Walter-Borjans distanzierte sich von der Idee, dass der oder die Vorsitzende Kanzlerkandidat sein muss. "Wir als SPD sollten uns von dem Prinzip verabschieden, dass der Vorsitz und eine Kanzlerkandidatur nur in Personalunion möglich sind", sagte er. "Die Entscheidung trifft der Parteitag, und die Meinung der Vorsitzenden sollte dabei keine vernachlässigbare Größe sein", so Walter-Borjans. Damit könnte er Scholz Wind aus den Segeln nehmen, der in dieser strategischen Frage auf seine eigene Regierungsverantwortung abstellen könnte, um bessere Chancen bei den Mitgliedern zu haben.

Walter-Borjans will lieber inhaltlich überzeugen. Angefangen am Sonntag in Duisburg. "Viele Städte haben speziell in Nordrhein-Westfalen damit zu kämpfen, dass sie unter anderem wegen des wirtschaftlichen Umbaus hohe Ausgaben für bundesgesetzliche Aufgaben haben", so Walter-Borjans. Als Beispiel nennt er die weit höheren Unterkunftskosten für Hartz-IV-Bezieher im Gegensatz zu Regionen, wo es hauptsächlich Aufbau gab. "Wenn der Bund Leistungen etwa im Sozialgesetzbuch beschließt und regelmäßig erhöht, muss er den Kommunen auch das Geld dafür geben", so Walter-Borjans. Dieses Prinzip sei in den Landesverfassungen verankert. "Das brauchen wir auch im Grundgesetz."