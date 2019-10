Folgen der zahlreichen Verspätungen : Zahl der Klagen gegen Airlines steigt

Berlin Die Klageflut gegen die Airlines aufgrund der vielen Verspätungen hat Folgen: der Richterbund sieht die Amtsgerichte überlastet. Und das Geschäft der Passagierrechteportale floriert.

Ein Grund für die Zunahme der Klagen ist, dass es weiterhin massenhaft Verspätungen und Flugausfälle gibt. Zwischen Juni bis Ende August fielen laut dem Fluggastportal "EUclaim" von und nach Deutschland 5045 Flüge aus, 2011 Flüge verspäteten sich um mehr als drei Stunden. Zusammengenommen waren mehr als 700.000 Passagiere betroffen. Der zweite Grund für die Klagewelle ist, dass Airlines häufig eine Entschädigung verweigern, indem sie auf angeblich höhere Umstände für eine Verspätung verweisen. "Das ist eher die Regel als die Ausnahme", sagt Wolfgang Schuldzinski, Chef der Verbraucherzentrale NRW. Und drittens treibt es die Zahl der Klagen hoch, dass immer mehr Verbraucher ihre Beschwerden an Passagierrechteportale wie "Flightright" oder "Fairplane" übergeben. Die bieten an, den Rechtsstreit mit der Airline gegen eine Gebühr von meist 30 Prozent der Entschädigungssumme zu übernehmen. Die Klagen werden dann im Fließbandverfahren abgewickelt - ein lukratives Geschäft.

Dabei haben Kunden auch noch andere Möglichkeiten, an ihr Geld zu kommen - und das ohne Abzüge der Rechtsdienstleister. Mit der soeben gestarteten Flugärger-App der NRW-Verbraucherzentrale können sie selbst prüfen, ob sie entschädigungsberechtigt sind. Dann lässt sich über die App eine Mail an die Fluggesellschaft mit der Entschädigungsforderung schreiben. Und wenn die Airline die Zahlung verweigert, kann per App die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin eingeschaltet werden. 11.800 solcher Fälle landeten zwischen Januar und Juni 2019 bei der SÖP. In 90 Prozent der Fälle akzeptierten Verbraucher und Fluggesellschaften die Schiedssprüche.Kommt es zu keiner Einigung, bleibt der Weg zum Anwalt oder Dienstleister weiter frei.