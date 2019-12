Breite Zustimmung erwartet : Vermittlungsausschuss stimmt über Klimapaket ab

Berlin Nächste Etappe für das Klimapaket: Heute stimmt der Vermittlungsausschuss über einen Kompromiss von Bund und Ländern ab. Die Grünen sehen das aber nur als Zwischenschritt. Warnungen kommen vom CDU-Wirtschaftsflügel.

„Der Druck aus der Gesellschaft und von uns Grünen hat zwar dafür gesorgt, dass die Große Koalition sich bewegt hat. Wir konnten so einen höheren CO2-Preis und einen besseren sozialen Ausgleich erzielen. Doch das Klimapaket der Bundesregierung bleibt weiterhin unzureichend.“

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag stimmt am Mittag über den Bund/Länder-Kompromiss zum Klimapaket ab. Erwartet wird eine breite Zustimmung. Die Einigung sieht einen höheren Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO2) im Verkehr und bei Gebäuden vor. Dieser soll ab 2021 fossile Heiz- und Kraftstoffe verteuern, damit Bürger und Industrie klimafreundliche Technologien kaufen und entwickeln. Im Gegenzug sind eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale bei längeren Strecken sowie Entlastungen beim Strompreis geplant. Die Länder bekommen außerdem mehr Geld vom Bund für Steuerausfälle.

Der Kompromiss bedarf am Donnerstag noch der Billigung des Bundestags und am Freitag des Bundesrats. Dann kann zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung im Fernverkehr der Bahn wie geplant Anfang 2020 in Kraft treten.