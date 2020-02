Anschlag von Hanau : Verfassungsschutz beobachtet in NRW 1000 AfD-Mitglieder

Die deutschen Behörden sind fieberhaft mit einer Neubewertung der Rolle der Partei in Politik und Gesellschaft beschäftigt. Der Verfassungsschutz beobachtet in NRW 1000 AfD-Mitglieder.

Rund 40 Prozent der rund 35 000 AfD-Mitglieder werden dem Flügel zugerechnet. Nach Informationen unserer Redaktion kommt eine aktuelle Einschätzung des NRW-Verfassungsschutzes zu dem Ergebnis, dass die Gesamtzahl der Rechtsextremisten in Nordrhein-Westfalen aktuell auf „über 4000“ steigen wird. Darunter werden tausend Angehörige des Flügels gezählt. „Der NRW-Verfassungsschutz beobachtet diesen Teil der AfD seit 2018“, heißt es in der Einschätzung. Das Beobachtungsspektrum sei damit im Bereich der Neuen Rechten, zu der auch die Identitäre Bewegung zähle, ausgeweitet worden. „Gemeinsam ist diesen Gruppierungen, dass die Gefahr besteht, über den migrations- und fremdenfeindlichen Diskurs den ideologischen Nährboden für gewaltorientierte Rechtsextremisten zu bereiten und das Vertrauen der Bürger in die demokratischen Institutionen zu erschüttern“, heißt es in der Einschätzung weiter.