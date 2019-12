„Heilung“ von Homosexualität : Verbot von „Konversionstherapien“ auf den Weg gebracht

Berlin Homosexuelle mit fragwürdigen medizinischen Methoden „umpolen“ - das will das Bundeskabinett untersagen. Durch solche „Therapien“ entstehe oft schweres Leid. Es soll allerdings kein generelles Verbot geben.

Das Bundeskabinett hat entsprechende gesetzliche Regeln für sogenannte Konversionstherapien auf den Weg gebracht. „Homosexualität ist keine Krankheit. Daher ist schon der Begriff Therapie irreführend“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Durch Konversionstherapien entstehe oft schweres körperliches und seelisches Leid. „Diese angebliche Therapie macht krank und nicht gesund.“ Ein Verbot sei auch ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität haderten: „Es ist ok, so wie du bist.“